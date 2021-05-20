Странам ЕС рекомендовали открыть въезд для вакцинированных туристов

В ЕС также рекомендовали смягчить ограничения на въезд для жителей государств, где число заразившихся за 14 дней граждан не превышает 75 на 100 000 человек. Кроме того, при принятии решения могут учитываться тенденции заболевания в стране, число выполненных тестов на COVID-19 и процент положительных результатов среди них, а также общая надежность имеющейся информации.