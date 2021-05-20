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Странам ЕС рекомендовали открыть въезд для вакцинированных туристов

Ведомости

Европейский совет рекомендовал странам-участницам Европейского союза (ЕС) разрешить въезд в страну туристам, которые минимум за 14 дней до прибытия завершили курс вакцинации от коронавируса, следует из заявления на сайте организации.

При этом засчитываться будут лишь те вакцины, что одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). На данный момент регулятор ЕС одобрил четыре препарата — от компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. В списке ВОЗ, помимо них, значится также китайская вакцина от Sinopharm. Российские «Спутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак» в число одобренных не входят.

В ЕС также рекомендовали смягчить ограничения на въезд для жителей государств, где число заразившихся за 14 дней граждан не превышает 75 на 100 000 человек. Кроме того, при принятии решения могут учитываться тенденции заболевания в стране, число выполненных тестов на COVID-19 и процент положительных результатов среди них, а также общая надежность имеющейся информации.

Наконец, Евросовет предусмотрел так называемый «механизм аварийного торможения». Он означает, что ЕС может в срочном порядке закрыть въезд из стран, где эпидемиологическая обстановка быстро ухудшается или был обнаружен вызывающий озабоченность штамм. 

Данное заявление Евросовета носит рекомендательный характер. Окончательное решение будут принимать власти стран-участниц ЕС.

EMA начал рассмотрение документов для разрешения использование российской вакцины «Спутник V» в ЕС в начале марта. Первый этап инспекции был завершен в конце апреля, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Предполагается, что отечественный препарат может получить одобрение уже в мае. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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