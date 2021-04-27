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Эксперты EMA завершили первый этап проверки вакцины «Спутник V» в России

Ведомости

Эксперты Европейского медицинского агентства (EMA) завершили в России первый этап инспекции по вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в Совете Федерации.

«У нас завершился первый этап по экспертизе Европейского медицинского агентства. Ждем отчета и готовимся к инспекции на производственной площадке», — сказал Мурашко. Накануне шведский правительственный координатор по вакцинам Рикард Бергстрём заявил, что инспекторы EMA прибыли в Россию для ознакомления с производством и результатами клинических испытаний препарата от коронавируса «Спутник V».

Регулятор ЕС с начала марта рассматривает документы российской вакцины для разрешения ее использования в ЕС. Препарат может получить одобрение EMA в мае.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.

Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах, в том числе в двух государствах ЕС — Венгрии и Словакии.

Ранее по теме: Инспекторы медицинского регулятора ЕС прибыли в Россию для оценки «Спутника V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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