Эксперты EMA завершили первый этап проверки вакцины «Спутник V» в России

«У нас завершился первый этап по экспертизе Европейского медицинского агентства. Ждем отчета и готовимся к инспекции на производственной площадке», — сказал Мурашко. Накануне шведский правительственный координатор по вакцинам Рикард Бергстрём заявил, что инспекторы EMA прибыли в Россию для ознакомления с производством и результатами клинических испытаний препарата от коронавируса «Спутник V».