Эксперты EMA завершили первый этап проверки вакцины «Спутник V» в России
Эксперты Европейского медицинского агентства (EMA) завершили в России первый этап инспекции по вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в Совете Федерации.
«У нас завершился первый этап по экспертизе Европейского медицинского агентства. Ждем отчета и готовимся к инспекции на производственной площадке», — сказал Мурашко. Накануне шведский правительственный координатор по вакцинам Рикард Бергстрём заявил, что инспекторы EMA прибыли в Россию для ознакомления с производством и результатами клинических испытаний препарата от коронавируса «Спутник V».
Регулятор ЕС с начала марта рассматривает документы российской вакцины для разрешения ее использования в ЕС. Препарат может получить одобрение EMA в мае.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.
Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах, в том числе в двух государствах ЕС — Венгрии и Словакии.