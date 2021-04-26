Инспекторы медицинского регулятора ЕС прибыли в Россию для оценки «Спутника V»
Инспекторы Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) прибыли в Россию для ознакомления с производством и результатами клинических испытаний препарата от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил шведский правительственный координатор по вакцинам Рикард Бергстрём, передает телеканал SVT.
«Это инспекторы из трех разных стран. Это часть процесса утверждения. Не только проверка производства, но и проверка клинических испытаний», — сказал Бергстрём.
Европейское агентство по лекарственным средствам с начала марта рассматривает документы «Спутника V» для разрешения его использования в ЕС. Препарат может получить одобрение европейского регулятора в мае.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах, в том числе в двух государствах ЕС — Венгрии и Словакии.