Гинцбург объяснил долгое рассмотрение документов «Спутника V» в ЕС
ЕС не спешит с допуском российской вакцины «Спутник V» на свой рынок из-за ее конкурентных товарных качеств, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Евросоюз не спешит вывести "Спутник V" как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя», — заявил Гинцбург.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) с начала марта рассматривает документы «Спутника V» для разрешения его использования в ЕС. Препарат может получить одобрение европейского регулятора в мае.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек.