Нарышкин объяснил затягивание регистрации «Спутник V» в ЕС
России достоверно известно, что затягивание регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе вызвано сигналами «из высоких кабинетов». Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в эфире «Первого канала».
«Европейское лекарственное агентство (EMA), которое осуществляет регистрацию всех лекарственных препаратов, тянет. Я не хочу обвинить экспертов и специалистов EMA, но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов ЕС. Почему это происходит? В этом есть только лишь причины политического характера, или еще присутствует экономический фактор? Не знаю, пусть в этом разбираются сами граждане европейских стран и правоохранительные органы, но мы понимаем, что это просто аморально», — сказал он (цитата по ТАСС).
ЕМА с начала марта рассматривает документы российской вакцины для разрешения ее использования в ЕС. Ранее сообщалось, что препарат может получить одобрение EMA в мае.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Ее одобрили свыше 60 стран мира, в том числе в двух государствах ЕС — Венгрии и Словакии. По данным журнала The Lancet, эффективность вакцины составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.