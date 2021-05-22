Детский омбудсмен Подмосковья призвала подумать над отменой моратория на казнь для педофилов
В России необходимо вернуться к обсуждению вопроса об отмене моратория на смертную казнь для педофилов, заявила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова в интервью «РИА Новости».
«Я считаю, что нужно подумать о том, чтобы отменить мораторий на смертную казнь для педофилов, если это невозможно сейчас, и общество к этому не готово», — заявила она.
Мишонова добавила, что за такие преступления необходимо приговаривать к пожизненному сроку, а их труд – использовать на благо общества.
«Я за то чтобы они не выходили, потому что почти в 100% случаев случается рецидив. Это вылечить невозможно», — считает она.
Ранее в марте Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты опроса, согласно которым 2% граждан хотят вернуть смертную казнь в стране. Мораторий на подобное наказание действует в России со 2 февраля 1999 г.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя данные ВЦИОМ, заявил, что отменить данный мораторий в России невозможно. Он сослался на Конституционный суд, который неоднократно говорил то же самое. Суд объяснил это тем, что из-за долгого моратория в стране сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни.