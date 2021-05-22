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Детский омбудсмен Подмосковья призвала подумать над отменой моратория на казнь для педофилов

Ведомости

В России необходимо вернуться к обсуждению вопроса об отмене моратория на смертную казнь для педофилов, заявила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова в интервью «РИА Новости».

«Я считаю, что нужно подумать о том, чтобы отменить мораторий на смертную казнь для педофилов, если это невозможно сейчас, и общество к этому не готово», — заявила она.

Мишонова добавила, что за такие преступления необходимо приговаривать к пожизненному сроку, а их труд – использовать на благо общества.

«Я за то чтобы они не выходили, потому что почти в 100% случаев случается рецидив. Это вылечить невозможно», — считает она.

Ранее в марте Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты опроса, согласно которым 2% граждан хотят вернуть смертную казнь в стране. Мораторий на подобное наказание действует в России со 2 февраля 1999 г.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя данные ВЦИОМ, заявил, что отменить данный мораторий в России невозможно. Он сослался на Конституционный суд, который неоднократно говорил то же самое. Суд объяснил это тем, что из-за долгого моратория в стране сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни.

Ранее по теме: Совет по правам человека выступил против возвращения смертной казни

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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