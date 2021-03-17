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Совет по правам человека выступил против возвращения смертной казни

Ведомости

Необходимо придерживаться общепринятых мировых ценностей и сохранять действие моратория на смертную казнь, заявил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Александр Точенов.

«Надо соблюдать, придерживаться, наверное, все-таки общепринятых мировых ценностей, моратория на смертную казнь. Но совершенно ее исключать нельзя. Меры лишения свободы должны соответствовать тем статьям, где предусматривается смертная казнь», — сказал он «РИА Новостям».

Токенов пояснил, что, хотя некоторые деяния и требуют серьезного наказания, нельзя лишать человека жизни, которую ему дала не судебная система. Секретарь СПЧ добавил, что отменить мораторий на смертную казнь пока не представляется возможным в том числе и потому, что есть риск ошибок правоохранительных и судебных органов, в результате которых погибнуть может невиновный.

Желание россиян вернуть смертную казнь Точенов объяснил тем, что люди помнят о ее существовании прежде. Кроме того, человек всегда обращает больше внимания на тяжкие преступления, которые «на слуху», отметил собеседник агентства. 

«Когда выходят на свободу системные насильники и убийцы, это вызывает вопрос, а что дальше будет. Конечно, все боятся за себя, за своих близких и родных», — добавил Точенов.

Ранее сегодня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты опроса, согласно которым 2% граждан хотят вернуть смертную казнь в стране. Мораторий на подобное наказание действует в России со 2 февраля 1999 г.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя данные ВЦИОМ, заявил, что отменить данный мораторий в России невозможно. Он сослался на Конституционный суд, который неоднократно говорил то же самое. Суд объяснил это тем, что из-за долгого моратория в стране сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни.

Ранее по теме: ВЦИОМ узнал о желании россиян вернуть прежний пенсионный возраст и казнь

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных