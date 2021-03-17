Совет по правам человека выступил против возвращения смертной казни

Токенов пояснил, что, хотя некоторые деяния и требуют серьезного наказания, нельзя лишать человека жизни, которую ему дала не судебная система. Секретарь СПЧ добавил, что отменить мораторий на смертную казнь пока не представляется возможным в том числе и потому, что есть риск ошибок правоохранительных и судебных органов, в результате которых погибнуть может невиновный.