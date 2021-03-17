Совет по правам человека выступил против возвращения смертной казни
Необходимо придерживаться общепринятых мировых ценностей и сохранять действие моратория на смертную казнь, заявил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Александр Точенов.
«Надо соблюдать, придерживаться, наверное, все-таки общепринятых мировых ценностей, моратория на смертную казнь. Но совершенно ее исключать нельзя. Меры лишения свободы должны соответствовать тем статьям, где предусматривается смертная казнь», — сказал он «РИА Новостям».
Токенов пояснил, что, хотя некоторые деяния и требуют серьезного наказания, нельзя лишать человека жизни, которую ему дала не судебная система. Секретарь СПЧ добавил, что отменить мораторий на смертную казнь пока не представляется возможным в том числе и потому, что есть риск ошибок правоохранительных и судебных органов, в результате которых погибнуть может невиновный.
Желание россиян вернуть смертную казнь Точенов объяснил тем, что люди помнят о ее существовании прежде. Кроме того, человек всегда обращает больше внимания на тяжкие преступления, которые «на слуху», отметил собеседник агентства.
«Когда выходят на свободу системные насильники и убийцы, это вызывает вопрос, а что дальше будет. Конечно, все боятся за себя, за своих близких и родных», — добавил Точенов.
Ранее сегодня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты опроса, согласно которым 2% граждан хотят вернуть смертную казнь в стране. Мораторий на подобное наказание действует в России со 2 февраля 1999 г.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя данные ВЦИОМ, заявил, что отменить данный мораторий в России невозможно. Он сослался на Конституционный суд, который неоднократно говорил то же самое. Суд объяснил это тем, что из-за долгого моратория в стране сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни.