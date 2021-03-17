ВЦИОМ узнал о желании россиян вернуть прежний пенсионный возраст и казнь

Из законов, которые необходимо принять, россияне назвали те, что ужесточат наказания за взяточничество (7%), будут развивать страну (6%), отменят ЕГЭ (5%), а также касающиеся домашнего насилия (2%). 36% респондентов назвали другое, а 54% затруднились ответить. Опрос был проведен 12 марта. В нем участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.