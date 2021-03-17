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ВЦИОМ узнал о желании россиян вернуть прежний пенсионный возраст и казнь

Ведомости

Больше всего россияне хотят вернуть прежний пенсионный возраст, смертную казнь, а также снизить налоги и вернуть старую версию конституции, говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным исследования, россияне больше всего хотят отменить пенсионную реформу и вернуть прежний пенсионный возраст (14%), изменить налоговую систему в сторону уменьшения сборов (6%), вернуть предыдущую версию Конституции (3%) и отменить мораторий на смертную казнь (2%). В то же время более половины (53%) назвали другое. 63% респондентов затруднились ответить.

Из законов, которые необходимо принять, россияне назвали те, что ужесточат наказания за взяточничество (7%), будут развивать страну (6%), отменят ЕГЭ (5%), а также касающиеся домашнего насилия (2%). 36% респондентов назвали другое, а 54% затруднились ответить. Опрос был проведен 12 марта. В нем участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных