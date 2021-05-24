В Минске задержали вылет самолета Lufthansa из-за сообщения об угрозе теракта

После посадки в Минске Протасевича задержали. В связи с этим латвийская компания AirBaltic приостановила использование белорусского воздушного пространства, а правительство Польши рассматривает вопрос об аналогичном запрете для своей авиакомпании LOT. Литва заявила, что страна не будет пропускать рейсы, пересекшие или планирующие пересечь белорусское воздушное пространство. О необходимости запретить авиакомпаниям ЕС летать через Белоруссию заявили в МИД Франции. Также рассматривается вопрос и о закрытии доступа в европейские аэропорты для самолетов «Белавиа» и даже наземного сообщения ЕС со страной.