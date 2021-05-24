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В Минске задержали вылет самолета Lufthansa из-за сообщения об угрозе теракта

Ведомости

Самолет рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск-Франкфурт задержали в столице Белоруссии из-за анонимного сообщения об угрозе теракта, заявили в пресс-службе воздушной гавани.

«На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск-Франкфурт. Вылет был запланирован на 14:20. Посадка на данный рейс была приостановлена», — говорится в сообщении. Сейчас, по данным пресс-службы, «осуществляются процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться».

В администрации аэропорта подчеркнули, что все действия в отношении рейса, его пассажиров и их багажа принимаются и будут приняты «в соответствии с республиканскими нормативными правовыми актами в области авиационной безопасности».

Как позже сообщил портал TUT.BY со ссылкой на пассажиров самолета Lufthansa, около 16:00 объявили посадку на рейс. Сейчас пассажиры проходят на борт. В 16:14 пресс-служба аэропорта Минска уточнила, что «сообщение о теракте, поступившее ранее на электронную почту аэропорта, не подтвердилось». «Борт готовится к вылету, производится загрузка багажа», — говорится в сообщении.

Вчера, 23 мая, самолет ирландского лоукостера Ryanair следовал из Афин в Вильнюс. На борту в числе прочих находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Когда лайнер пролетал над республикой, местное Минобороны запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. Также белорусское ведомство направило истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить самолет.

После посадки в Минске Протасевича задержали. В связи с этим латвийская компания AirBaltic приостановила использование белорусского воздушного пространства, а правительство Польши рассматривает вопрос об аналогичном запрете для своей авиакомпании LOT. Литва заявила, что страна не будет пропускать рейсы, пересекшие или планирующие пересечь белорусское воздушное пространство. О необходимости запретить авиакомпаниям ЕС летать через Белоруссию заявили в МИД Франции. Также рассматривается вопрос и о закрытии доступа в европейские аэропорты для самолетов «Белавиа» и даже наземного сообщения ЕС со страной.

Ранее по теме: Лавров прокомментировал инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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