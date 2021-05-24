Лавров прокомментировал инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске
Ситуацию с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, на борту которого был экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, нужно оценивать на основе всей имеющейся информации, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
«Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации, тем более что представитель министерства иностранных дел Республики Беларусь сделал развернутое заявление, подчеркнул готовность белорусских властей действовать в этом вопросе транспарентно, готовность следовать всем международным правилам», — сказал Лавров. Он отметил, что Минск готов предоставить доказательства, что авиационные власти Белоруссии действовали в рамках международных правил.
Вместе с Протасевичем в Минске была задержана его знакомая, гражданка России. По его словам, российские власти связались с ее отцом, а посольство России в Белоруссии обратилось в МИД республики с просьбой предоставить информацию о девушке и обеспечить к ней консульский доступ.
Как сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на мать задержанной россиянки, ей 23 года, ее зовут Софья Сапега. По словам матери, девушка сейчас находится в изоляторе на Окрестина в Минске. «Мы встретились с консулом, пообщались, описали ситуацию, они в курсе произошедшего, надеюсь, они нам помогут», — рассказала также Дудич. В чем обвиняют Сапегу, до сих пор неизвестно.
23 мая самолет Ryanair с экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту следовал из Афин в Вильнюс. Когда лайнер пролетал над Белоруссией, местное Минобороны запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. Более того, белорусское ведомство направило истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить ирландский самолет. При этом в итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии заявило о создании комиссии по расследованию обстоятельств посадки самолета. А Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.
После посадки в Минске Протасевича задержали. В ноябре прошлого года он и создатель Nexta Степан Путило были включены в список причастных к террористической деятельности. Генпрокуратура Белоруссии в связи с этим обращалась к Польше с просьбой арестовать обоих и выдать ей. Позже Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статьям об организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании вражды.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент.