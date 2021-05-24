В Тольятти разыграют 75 тыс. рублей среди привитых от коронавируса
Среди привитых от коронавируса жителей Тольятти проведут лотерею, главным призом которой станут 75 тыс. руб., сообщила пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на главу города Николая Ренца.
«По его инициативе среди привившихся тольяттинцев будет производиться лотерея, главный приз которой – 75 000 рублей», – говорится в сообщении.
Розыгрыш пройдет в два этапа, в каждом из которых выберут победителей. Для участия в лотерее необходимо в определенные сроки сделать прививку от коронавируса. Победителей определят случайным образом по номеру СНИЛС. «Так как прививочная кампания идет не совсем активно, я как глава города вынужден стимулировать людей ответственно относиться к своему здоровью», – объяснил Ренц.
Ранее пресс-служба Минздрава Башкирии сообщила, что среди вакцинированных от коронавируса жителей Уфы разыграют квартиру и ценные призы. О подобных мерах объявили, в том числе, власти Магаданской области и Чукотки. Первыми о запуске программы стимулирования вакцинации граждан объявили власти Москвы. С 27 апреля в столице действует программа «Миллион призов». Москвичи старше 60 лет, которые до 1 июля сделают прививку от коронавируса, получат подарочную карту на 1000 баллов, один балл равен одному рублю.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что россияне не спешат вакцинироваться из-за национальных особенностей и подозрительного отношения к прививкам в целом. Нужно усиливать разъяснительную кампанию и наращивать объемы производства вакцин, добавил он.