В Тольятти разыграют 75 тыс. рублей среди привитых от коронавируса

Розыгрыш пройдет в два этапа, в каждом из которых выберут победителей. Для участия в лотерее необходимо в определенные сроки сделать прививку от коронавируса. Победителей определят случайным образом по номеру СНИЛС. «Так как прививочная кампания идет не совсем активно, я как глава города вынужден стимулировать людей ответственно относиться к своему здоровью», – объяснил Ренц.