Протасевич заявил о даче признательных показаний по делу о беспорядках в Минске
Задержанный 23 мая в аэропорту Минска бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич дает признательные показания, следует из опубликованного на сайте Белтелерадиокомпании видео.
«Я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске», — сказал Протасевич в видеозаписи.
Ранее пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова заявила, что Протасевич находится в Следственном изоляторе №1 Минска, он не жаловался на состояние здоровья. Тем самым она опровергла сообщения о том, что он якобы госпитализирован.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан Роман Протасевич. После протестов в стране летом 2020 г. он был внесен белорусскими властями в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму.
Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе. Ведомство также направило истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить борт. В итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Позднее Минтранс Белоруссии заявил, что авторы сообщения о «минировании» самолета авиакомпании Ryanair грозили взорвать бомбу над Вильнюсом. В письме с угрозой также было требование к ЕС прекратить поддерживать действия Израиля в секторе Газа.