«Белаэронавигация» не увидела снижения трафика над Белоруссией
Воздушное движение над территорией Белоруссией в понедельник не снизилось, осталось на обычном уровне, сообщил «Ведомостям» замгендиректора провайдера аэронавигационных услуг страны компании «Белаэронавигация» Валериан Гродь.
«За прошедшие сутки авиатрафик оставался пока на обычном уровне. Но понедельник день не характерный, всегда поток немного сниженный», — рассказал Гродь.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе, однако впоследствии выяснилось, что угроза минирования оказалась ложной.
Гродь также подтвердил «Ведомостям», что команду направить самолет авиакомпании Ryanair на посадку в аэропорту Минска отдал диспетчер, а не пилот. «Потому что в соответствии с технологией ближайший готовый к посадке запасной аэродром был как раз Минск. Но это мог быть и Киев, и Львов. Думаю, и пилот не полетел на Вильнюс, так как в информации, которая поступила по e-mail в аэропорт Минска, сообщалось, что возможна активация бомбы в самолете именно над Вильнюсом», — объяснил Гродь.
В понедельник директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский заявил, что авторами анонимной угрозы минирования самолета Ryanair были солдаты группировки «Хамас». По его словам, они пригрозили взорвать бомбу над Вильнюсом и потребовали, чтобы Евросоюз отказался от поддержки Израиля. Но «Хамас» впоследствии опроверг причастность к инциденту с самолетом, сообщал The Jerusalem Post.
Саммит лидеров стран Евросоюза накануне вечером принял решение запретить белорусским авиакомпаниям совершать полеты на территории Евросоюза и обслуживаться в аэропортах стран ЕС после инцидента с приземлением самолета Ryanair в Минске, следует из сообщения на сайте Евросовета.