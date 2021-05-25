«Белаэронавигация» не увидела снижения трафика над Белоруссией

Гродь также подтвердил «Ведомостям», что команду направить самолет авиакомпании Ryanair на посадку в аэропорту Минска отдал диспетчер, а не пилот. «Потому что в соответствии с технологией ближайший готовый к посадке запасной аэродром был как раз Минск. Но это мог быть и Киев, и Львов. Думаю, и пилот не полетел на Вильнюс, так как в информации, которая поступила по e-mail в аэропорт Минска, сообщалось, что возможна активация бомбы в самолете именно над Вильнюсом», — объяснил Гродь.