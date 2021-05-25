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Обвиняемого во взломе Tesla россиянина депортируют из США

Ведомости

Суд в США приговорил россиянина Егора Крючкова, признавшегося в сговоре с целью кибератаки на компанию Tesla, к депортации из страны, а также к уже отбытому им сроку в 10 месяцев и выплате $14,8 тыс., сообщает Associated Press.

Крючков признал себя виновным в попытке заплатить сотруднику Tesla $500 тыс. долларов за установку компьютерного вредоносного ПО на заводе по производству аккумуляторов в Неваде, после чего похитить информацию компании с целью выкупа. Взлом был разработан как распределенная атака типа «отказ в обслуживании» с использованием нежелательных данных для перегрузки компьютерной системы Tesla, в то время как второе вторжение позволило бы сообщникам извлечь данные из сети компании и потребовать выкуп с угрозой обнародования информации.

Однако суд признал, что попытка взлома не увенчалась успехом, а сам обвиняемый пошел на сделку со следствием. Поэтому Крючкову зачли уже отбытый срок в 10 месяцев, к которому он был приговорен в марте по обвинению в сговоре с целью умышленного повреждения компьютера, а также к возмещению $14,8 тыс. в качестве компенсации Tesla за время и ресурсы, затраченные на расследование. Кроме того, россиянин согласился не упоминать названия компании во время судебного процесса.

Изначально Крючкову грозило до пяти лет тюрьмы и штраф в размере $ 250 тыс.

Крючкова арестовали в США 22 августа. По данным минюста, он с 15 июля по 22 августа 2020 г. пытался подкупить сотрудника неназванной американской компании в Неваде для пособничества в кибератаке с целью мошенничества. Позже Илон Маск написал в своем Twitter, что арест россиянина, возможно, связан с атакой на Tesla.

Ранее по теме: Маск связал задержание россиянина в США c подготовкой кибератаки на Tesla

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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