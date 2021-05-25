Обвиняемого во взломе Tesla россиянина депортируют из США
Суд в США приговорил россиянина Егора Крючкова, признавшегося в сговоре с целью кибератаки на компанию Tesla, к депортации из страны, а также к уже отбытому им сроку в 10 месяцев и выплате $14,8 тыс., сообщает Associated Press.
Крючков признал себя виновным в попытке заплатить сотруднику Tesla $500 тыс. долларов за установку компьютерного вредоносного ПО на заводе по производству аккумуляторов в Неваде, после чего похитить информацию компании с целью выкупа. Взлом был разработан как распределенная атака типа «отказ в обслуживании» с использованием нежелательных данных для перегрузки компьютерной системы Tesla, в то время как второе вторжение позволило бы сообщникам извлечь данные из сети компании и потребовать выкуп с угрозой обнародования информации.
Однако суд признал, что попытка взлома не увенчалась успехом, а сам обвиняемый пошел на сделку со следствием. Поэтому Крючкову зачли уже отбытый срок в 10 месяцев, к которому он был приговорен в марте по обвинению в сговоре с целью умышленного повреждения компьютера, а также к возмещению $14,8 тыс. в качестве компенсации Tesla за время и ресурсы, затраченные на расследование. Кроме того, россиянин согласился не упоминать названия компании во время судебного процесса.
Изначально Крючкову грозило до пяти лет тюрьмы и штраф в размере $ 250 тыс.
Крючкова арестовали в США 22 августа. По данным минюста, он с 15 июля по 22 августа 2020 г. пытался подкупить сотрудника неназванной американской компании в Неваде для пособничества в кибератаке с целью мошенничества. Позже Илон Маск написал в своем Twitter, что арест россиянина, возможно, связан с атакой на Tesla.