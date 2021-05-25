Обвиняемого во взломе Tesla россиянина депортируют из США

Однако суд признал, что попытка взлома не увенчалась успехом, а сам обвиняемый пошел на сделку со следствием. Поэтому Крючкову зачли уже отбытый срок в 10 месяцев, к которому он был приговорен в марте по обвинению в сговоре с целью умышленного повреждения компьютера, а также к возмещению $14,8 тыс. в качестве компенсации Tesla за время и ресурсы, затраченные на расследование. Кроме того, россиянин согласился не упоминать названия компании во время судебного процесса.