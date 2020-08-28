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Маск связал задержание россиянина в США c подготовкой кибератаки на Tesla

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Объектом атаки, которую якобы готовил задержанный в США россиянин Егор Крючков, был завод Tesla в Неваде, написал в Twitter основатель и гендиректор компании Илон Маск.

Крючкова арестовали в США 22 августа. По данным минюста, 27-летний Крючков в период с 15 июля по 22 августа этого года пытался подкупить сотрудника неназванной американской компании, расположенной в Неваде. В заявлении утверждается, что россиянин предлагал ему $1 млн за участие в реализации мошеннической схемы.

По данным Teslarati, неназванная ведомством компания ‒ это завод Tesla. Планы хакеров были сорваны самим работником компании, обратившимся в ФБР, утверждает портал. «Очень признателен. Это была серьезная атака», ‒ прокомментировал Маск статью портала.

В посольстве России в Вашингтоне сообщили, что дипломаты в курсе ареста россиянина. Они намерены связаться с ним и оказать ему необходимую помощь.

Ранее по теме: В США арестовали россиянина по подозрению в киберпреступлениях

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных