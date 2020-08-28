Маск связал задержание россиянина в США c подготовкой кибератаки на Tesla
Объектом атаки, которую якобы готовил задержанный в США россиянин Егор Крючков, был завод Tesla в Неваде, написал в Twitter основатель и гендиректор компании Илон Маск.
Крючкова арестовали в США 22 августа. По данным минюста, 27-летний Крючков в период с 15 июля по 22 августа этого года пытался подкупить сотрудника неназванной американской компании, расположенной в Неваде. В заявлении утверждается, что россиянин предлагал ему $1 млн за участие в реализации мошеннической схемы.
По данным Teslarati, неназванная ведомством компания ‒ это завод Tesla. Планы хакеров были сорваны самим работником компании, обратившимся в ФБР, утверждает портал. «Очень признателен. Это была серьезная атака», ‒ прокомментировал Маск статью портала.
В посольстве России в Вашингтоне сообщили, что дипломаты в курсе ареста россиянина. Они намерены связаться с ним и оказать ему необходимую помощь.