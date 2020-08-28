Маск связал задержание россиянина в США c подготовкой кибератаки на Tesla

Крючкова арестовали в США 22 августа. По данным минюста, 27-летний Крючков в период с 15 июля по 22 августа этого года пытался подкупить сотрудника неназванной американской компании, расположенной в Неваде. В заявлении утверждается, что россиянин предлагал ему $1 млн за участие в реализации мошеннической схемы.