В США арестовали россиянина по подозрению в киберпреступлениях
В Лос-Анджелесе арестован 27-летний гражданин России Егор Крючков, подозреваемый в попытке подкупа с целью совершения киберпреступления, сообщило министерство юстиции США.
Прибывший в США по туристической визе Крючков, как считают в ведомстве, примерно с 15 июля по 22 августа пытался вступить в сговор с сотрудником неназванной американской компании в Неваде. Россиянин предлагал ему взятку в один миллион долларов за то, чтобы он установил вредоносное программное обеспечение на свой рабочий компьютер.
«Перед тем как он пытался сбежать из США, предположительно обвиняемый пытался разработать с сообщниками план по даче взятки в миллион долларов сотруднику компании за то, чтобы он тайно установил вредоносную программу», – говорится в сообщении минюста. Таким образом Крючков планировал получить доступ к системе компании и потребовать у нее выкуп за то, чтобы не обнародовать информацию. 22 августа Крючкова задержали.
В посольстве России в Вашингтоне сообщили, что дипломаты в курсе ареста россиянина. Они намерены связаться с ним и оказать ему необходимую помощь, пишут «РИА Новости».