В США арестовали россиянина по подозрению в киберпреступлениях

«Перед тем как он пытался сбежать из США, предположительно обвиняемый пытался разработать с сообщниками план по даче взятки в миллион долларов сотруднику компании за то, чтобы он тайно установил вредоносную программу», – говорится в сообщении минюста. Таким образом Крючков планировал получить доступ к системе компании и потребовать у нее выкуп за то, чтобы не обнародовать информацию. 22 августа Крючкова задержали.