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В США арестовали россиянина по подозрению в киберпреступлениях

Ведомости

В Лос-Анджелесе арестован 27-летний гражданин России Егор Крючков, подозреваемый в попытке подкупа с целью совершения киберпреступления, сообщило министерство юстиции США.

Прибывший в США по туристической визе Крючков, как считают в ведомстве, примерно с 15 июля по 22 августа пытался вступить в сговор с сотрудником неназванной американской компании в Неваде. Россиянин предлагал ему взятку в один миллион долларов за то, чтобы он установил вредоносное программное обеспечение на свой рабочий компьютер.

«Перед тем как он пытался сбежать из США, предположительно обвиняемый пытался разработать с сообщниками план по даче взятки в миллион долларов сотруднику компании за то, чтобы он тайно установил вредоносную программу», – говорится в сообщении минюста. Таким образом Крючков планировал получить доступ к системе компании и потребовать у нее выкуп за то, чтобы не обнародовать информацию. 22 августа Крючкова задержали.

В посольстве России в Вашингтоне сообщили, что дипломаты в курсе ареста россиянина. Они намерены связаться с ним и оказать ему необходимую помощь, пишут «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных