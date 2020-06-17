Группа российских хакеров могла годами распространять дезинформацию

Группа российских хакеров могла годами распространять дезинформациюSecondary Infektion размещала посты на семи языках более чем на 300 сайтах
Президентские выборы в США в 2016 г. вошли в историю не только благодаря неожиданной победе Дональда Трампа, но и из-за предполагаемого вмешательства России в процесс. В частности, власти США в 2018 г. обвинили петербургское Агентство интернет-исследований и его сотрудников в распространении дезинформации в соцсетях в преддверии выборов. Россия отрицает подобные обвинения.
Однако предполагаемое вмешательство могло быть более масштабным, чем считалось ранее. Аналитическая фирма Graphika опубликовала доклад о деятельности группы хакеров, известной как Secondary Infektion. Она, как утверждает Graphika, управляется из России и работала параллельно с Агентством интернет-исследований и ГРУ, но использовала другой подход. Правда, фирма пока не установила, кто именно стоит за группой.