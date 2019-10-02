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Путин пошутил о планах вмешаться в американские выборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин во время выступления на Российской энергетической неделе пошутил о вмешательстве в выборы в США, которые запланированы на 2020 г. Трансляция велась на сайте мероприятия.

«По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать. Чтобы окончательно развеселить вас там как следует», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос Кира Симмонса, корреспондента NBC News. Присутствовавшие на мероприятии зааплодировали и засмеялись.

«У нас своих проблем хватает, – продолжил Путин. – Мы занимаемся решением внутренних проблем. И прежде всего нацелены на это. <...> Ну что нам вмешиваться в какие-то выборы в каких-то странах?»

США в 2018 г. обвинили российского бизнесмена Евгения Пригожина, называемого «поваром Путина», Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей» и связываемое с Пригожиным, а также 12 сотрудников этого агентства во вмешательстве в американские президентские выборы, которые прошли в 2016 г. По данным США, Агентство интернет-исследований использовало социальные медиа и организовывало демонстрации, имея «стратегическую цель посеять раздор в политической системе США». Против агентства и 13 россиян были введены санкции.

В конце сентября этого года США ввели первые санкции за вмешательство в промежуточные выборы, прошедшие в 2018 г. В рамках этого пакета минфин США ввел ограничительыне меры в отношении трех самолетов и одной яхты, которые, по данным ведомства, принадлежат Пригожину, а также добавил в санкционный список двух россиян, названных сотрудниками Агентства интернет-исследований.