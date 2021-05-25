Мурашко назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в регионах

«Ситуация с заболеваемостью в регионах нашей страны остается напряженной, кардинально переломить ее может только достижение необходимого коллективного иммунитета, эта задача может быть решена только через вакцинацию», — заявил Мурашко (цитата по «РИА Новости»). По его словам, медработники должны подавать людям пример ответственного отношения к своему здоровью.