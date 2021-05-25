Мурашко назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в регионах
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионах России остается напряженной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России».
«Ситуация с заболеваемостью в регионах нашей страны остается напряженной, кардинально переломить ее может только достижение необходимого коллективного иммунитета, эта задача может быть решена только через вакцинацию», — заявил Мурашко (цитата по «РИА Новости»). По его словам, медработники должны подавать людям пример ответственного отношения к своему здоровью.
По данным оперштаба на 24 мая, в России зарегистрировано 5 009 911 случаев заражения коронавирусом. 4 624 212 человек вылечились от коронавируса, 118 801 – погибли. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию поставил задачу сформировать коллективный иммунитет россиян к осени.