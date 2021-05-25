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Мурашко назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в регионах

Ведомости

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионах России остается напряженной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России».

«Ситуация с заболеваемостью в регионах нашей страны остается напряженной, кардинально переломить ее может только достижение необходимого коллективного иммунитета, эта задача может быть решена только через вакцинацию», — заявил Мурашко (цитата по «РИА Новости»). По его словам, медработники должны подавать людям пример ответственного отношения к своему здоровью.

По данным оперштаба на 24 мая, в России зарегистрировано 5 009 911 случаев заражения коронавирусом. 4 624 212 человек вылечились от коронавируса, 118 801 – погибли. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию поставил задачу сформировать коллективный иммунитет россиян к осени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных