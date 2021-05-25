Кириенко объяснил необходимость создания Фонда культурных инициатив
Фонд культурных инициатив, указ о создании которого подписал президент России Владимир Путин 17 мая, необходим для поддержки проектов в сфере культуры, которые не могут претендовать на средства Фонда президентских грантов, рассказал корреспонденту «Ведомостей» первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко в кулуарах конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций».
«У нас есть Фонд президентских грантов, который занимается поддержкой некоммерческих организаций, но просто целый ряд организаций, которые занимаются культурой, имеют другой статус (не НКО — прим. “Ведомостей”)», — объяснил Кириенко. По его словам, в результате они не могут получить средства из Фонда президентских грантов, поэтому было принято решение о создании другого фонда для поддержки проектов в сфере культуры.
Кириенко подчеркнул, что в различных регионах России есть свои культурные особенности. «Вот эти фундаментальные вещи в культуре нашей страны действительно нуждаются в государственной поддержке. Поэтому выделение отдельного Фонда культурных инициатив – это расширение возможностей деятелей культуры, в первую очередь в регионах, для того, чтобы их проекты могли быть реализованы», — пояснил он.
Согласно данным kartoteka.ru, Фонд культурных инициатив пока не зарегистрирован как юрлицо. Его учредителем, согласно указу президента, должен стать Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества. Учредитель может передать создаваемому фонду 3,5 млрд руб. в 2021 г., говорится в указе. Эти средства будут распределены в этом году, говорит близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей». По его словам, сейчас обсуждаются организационные моменты, включая поиск руководства и подходящего здания в Москве. Предполагается, что новый фонд позволит выделять средства, к примеру, индивидуальным предпринимателям, музыкантам, деятелям культуры и другим людям, которым не потребуется для этого создавать НКО и ждать год, чтобы она могла претендовать на государственные деньги.