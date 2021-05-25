Кириенко объяснил необходимость создания Фонда культурных инициатив

Согласно данным kartoteka.ru, Фонд культурных инициатив пока не зарегистрирован как юрлицо. Его учредителем, согласно указу президента, должен стать Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества. Учредитель может передать создаваемому фонду 3,5 млрд руб. в 2021 г., говорится в указе. Эти средства будут распределены в этом году, говорит близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей». По его словам, сейчас обсуждаются организационные моменты, включая поиск руководства и подходящего здания в Москве. Предполагается, что новый фонд позволит выделять средства, к примеру, индивидуальным предпринимателям, музыкантам, деятелям культуры и другим людям, которым не потребуется для этого создавать НКО и ждать год, чтобы она могла претендовать на государственные деньги.