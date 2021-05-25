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Кириенко объяснил необходимость создания Фонда культурных инициатив

Ведомости

Фонд культурных инициатив, указ о создании которого подписал президент России Владимир Путин 17 мая, необходим для поддержки проектов в сфере культуры, которые не могут претендовать на средства Фонда президентских грантов, рассказал корреспонденту «Ведомостей» первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко в кулуарах конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций».

«У нас есть Фонд президентских грантов, который занимается поддержкой некоммерческих организаций, но просто целый ряд организаций, которые занимаются культурой, имеют другой статус (не НКО — прим. “Ведомостей”)», — объяснил Кириенко. По его словам, в результате они не могут получить средства из Фонда президентских грантов, поэтому было принято решение о создании другого фонда для поддержки проектов в сфере культуры.

Кириенко подчеркнул, что в различных регионах России есть свои культурные особенности. «Вот эти фундаментальные вещи в культуре нашей страны действительно нуждаются в государственной поддержке. Поэтому выделение отдельного Фонда культурных инициатив – это расширение возможностей деятелей культуры, в первую очередь в регионах, для того, чтобы их проекты могли быть реализованы», — пояснил он.

Согласно данным kartoteka.ru, Фонд культурных инициатив пока не зарегистрирован как юрлицо. Его учредителем, согласно указу президента, должен стать Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества. Учредитель может передать создаваемому фонду 3,5 млрд руб. в 2021 г., говорится в указе. Эти средства будут распределены в этом году, говорит близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей». По его словам, сейчас обсуждаются организационные моменты, включая поиск руководства и подходящего здания в Москве. Предполагается, что новый фонд позволит выделять средства, к примеру, индивидуальным предпринимателям, музыкантам, деятелям культуры и другим людям, которым не потребуется для этого создавать НКО и ждать год, чтобы она могла претендовать на государственные деньги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных