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В Кремле прокомментировали замену российского флага на площади в Риге

Ведомости

Кремль не согласен с решением властей в Риге о замене российского флага на символику Олимпийского комитета России в случае, если площадь, где флаг был заменен, не является местом проведения чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Риге убрали флаги России, которые были размещены в городе наряду с флагами других стран, которые принимают участие в чемпионате мира по хоккею. Портал Delfi сообщал, что такое решение было обусловлено требованиями Всемирного антидопингового агентства (WADA): в декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд в Лозанне утвердил список санкций в отношении российского спорта, в числе которых запрет на выступление российских спортсменов под флагом страны на международных соревнованиях.

«Действительно, здесь просто нужно разобраться, является ли эта площадь местом проведения чемпионата или не является. Если не является местом проведения чемпионата и там нет никакой символики чемпионата, то, конечно, мы вряд ли можем согласиться с таким решением городских властей. Но если это имеет отношение к проведению чемпионата, то, наверное, от спортивных чиновников такие рекомендации могли поступать, этого мы не исключаем», — сказал Песков журналистам.

Российский флаг не единственный, от наличия которого 24 мая решили избавиться власти Риги. До этого они заменили флаг Белоруссии, чья команда принимает участие в ЧМ по хоккею, на бело-красно-белый флаг, который используется оппозицией республики. Это вызвало дипломатический скандал, после чего Белоруссия и Латвия обменялись высылкой дипломатов, включая послов.

Песков охарактеризовал этот инцидент как вопиющий: «Мы с вами видели, что флаг Белоруссии был заменен на флаг, который не является флагом Белоруссии. Это, конечно, достаточно вопиющее событие».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных