В Кремле прокомментировали слова главы Коми «у вас я — Путин»

«Тут очевидно, первое, что это вырвано из контекста, и второе, что губернатор как раз и говорил о том, что есть полномочия и есть ответственность у главы региона. Любой глава региона должен этим руководствоваться и должен принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз», — пояснил Песков (цитата по «РИА Новости»).