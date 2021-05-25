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В Кремле прокомментировали слова главы Коми «у вас я — Путин»

Ведомости

Слова главы республики Коми Владимира Уйбы «У вас я – Путин» вырваны из контекста, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Уйба имел в виду, что у него как у главы региона есть полномочия и ответственность, пояснил Песков.

«Тут очевидно, первое, что это вырвано из контекста, и второе, что губернатор как раз и говорил о том, что есть полномочия и есть ответственность у главы региона. Любой глава региона должен этим руководствоваться и должен принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз», — пояснил Песков (цитата по «РИА Новости»).

11 мая из-за разгерметизации трубопровода компании «Лукойл» в реку Колва в республике Коми попало около 100 т сырой нефти. 25 мая в ходе встречи с жителями села Мутный Материк, пострадавшего от розлива нефти, Уйба попросил жителей обращаться напрямую к нему для решения проблем. Один из участников встречи заявил, что нужно обратиться к президенту, на что Уйба ответил: «Да какой Путин? У вас я – Путин».

Позднее в пресс-службе главы Коми «РИА Новостям» пояснили, что Уйба имел в виду, что решать проблемы в регионе должна, в первую очередь, местная власть. «Глава республики несет ответственность за то, что происходит на территории региона», — добавили в пресс-службе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных