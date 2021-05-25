В Кремле прокомментировали слова главы Коми «у вас я — Путин»
Слова главы республики Коми Владимира Уйбы «У вас я – Путин» вырваны из контекста, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Уйба имел в виду, что у него как у главы региона есть полномочия и ответственность, пояснил Песков.
«Тут очевидно, первое, что это вырвано из контекста, и второе, что губернатор как раз и говорил о том, что есть полномочия и есть ответственность у главы региона. Любой глава региона должен этим руководствоваться и должен принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз», — пояснил Песков (цитата по «РИА Новости»).
11 мая из-за разгерметизации трубопровода компании «Лукойл» в реку Колва в республике Коми попало около 100 т сырой нефти. 25 мая в ходе встречи с жителями села Мутный Материк, пострадавшего от розлива нефти, Уйба попросил жителей обращаться напрямую к нему для решения проблем. Один из участников встречи заявил, что нужно обратиться к президенту, на что Уйба ответил: «Да какой Путин? У вас я – Путин».
Позднее в пресс-службе главы Коми «РИА Новостям» пояснили, что Уйба имел в виду, что решать проблемы в регионе должна, в первую очередь, местная власть. «Глава республики несет ответственность за то, что происходит на территории региона», — добавили в пресс-службе.