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Глава Югры поручила изучить опыт Якутии по обязательной вакцинации

Ведомости

Губернатор Югры Наталья Комарова попросила представителей профильных ведомств изучить опыт Якутии, где власти обязали работодателей вакцинировать от коронавируса всех сотрудников.

«Обратите внимание на этот опыт и своевременно ознакомьтесь. И при положительных эффектах вносите соответствующие предложения», – сказала Комарова на заседании регионального оперативного штаба (цитата по ТАСС).

19 мая главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева подписала поставление, в соответствии с которым все организации и индивидуальные предприниматели региона должны обеспечить вакцинацию своих сотрудников от коронавируса. Работодатели, которые не исполнят требования властей, должны будут выплатить штраф как минимум в 200 000 руб. В то же время руководители компаний и индивидуальные предприниматели могут отстранить от работы сотрудников, которые необоснованно отказались от прохождения вакцинации. 

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что прививки от коронавируса могут стать обязательными «в интересах защиты подавляющего большинства населения». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль не прорабатывает вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать вакцинацию от коронавируса в России обязательной. Вакцинация, в том числе против коронавируса, является добровольной, подчеркивал заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

Ранее по теме: Власти Якутии обязали работодателей вакцинировать всех сотрудников от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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