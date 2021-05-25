Глава Югры поручила изучить опыт Якутии по обязательной вакцинации

19 мая главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева подписала поставление, в соответствии с которым все организации и индивидуальные предприниматели региона должны обеспечить вакцинацию своих сотрудников от коронавируса. Работодатели, которые не исполнят требования властей, должны будут выплатить штраф как минимум в 200 000 руб. В то же время руководители компаний и индивидуальные предприниматели могут отстранить от работы сотрудников, которые необоснованно отказались от прохождения вакцинации.