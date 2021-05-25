МЧС сообщило о ликвидации масляных пятен в море в Туапсе
Специалисты ликвидировали масляные пятна в акватории Черного моря в Туапсе после разлива нефтепродуктов, сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.
«Масляные пятна ликвидированы, силами и средствами будет организован мониторинг в ближайшие сутки акватории черного моря. Водолазами ЮРПСО МЧС России обследуется дно на выявление источника», – говорится в сообщении.
Утром ведомство сообщило, что 24 мая в Туапсе в 790 м от берега было обнаружено истечение нефтесодержащей жидкости. После этого в городе был введен режим повышенной готовности, начались работы по абсорбции морской акватории и береговой линии, взяты пробы на проведение анализов превышения ПДК в воде и грунте, проведены замеры воздуха.
По факту произошедшего прокуратура организовала проверку, а управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю возбудило административное дело по статье о нарушении правил охраны водных объектов.