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МЧС сообщило о ликвидации масляных пятен в море в Туапсе

Ведомости

Специалисты ликвидировали масляные пятна в акватории Черного моря в Туапсе после разлива нефтепродуктов, сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.

«Масляные пятна ликвидированы, силами и средствами будет организован мониторинг в ближайшие сутки акватории черного моря. Водолазами ЮРПСО МЧС России обследуется дно на выявление источника», – говорится в сообщении.

Утром ведомство сообщило, что 24 мая в Туапсе в 790 м от берега было обнаружено истечение нефтесодержащей жидкости. После этого в городе был введен режим повышенной готовности, начались работы по абсорбции морской акватории и береговой линии, взяты пробы на проведение анализов превышения ПДК в воде и грунте, проведены замеры воздуха.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку, а управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю возбудило административное дело по статье о нарушении правил охраны водных объектов.

Ранее по теме: В Краснодарском крае начали проверку после разлива нефти в море в Туапсе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных