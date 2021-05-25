МЧС сообщило о ликвидации масляных пятен в море в Туапсе

Утром ведомство сообщило, что 24 мая в Туапсе в 790 м от берега было обнаружено истечение нефтесодержащей жидкости. После этого в городе был введен режим повышенной готовности, начались работы по абсорбции морской акватории и береговой линии, взяты пробы на проведение анализов превышения ПДК в воде и грунте, проведены замеры воздуха.