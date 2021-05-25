Законопроект о запрете отождествлять роли СССР и Германии в ВОВ прошел I чтение

Законопроект предлагает внести изменения в Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Изменения направлены на установление запрета в публичном выступлении, в публично демонстрирующемся произведении, СМИ и интернете отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, следует из пояснительной записки. Кроме того, изменения запрещают «отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы».