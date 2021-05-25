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Законопроект о запрете отождествлять роли СССР и Германии в ВОВ прошел I чтение

Ведомости

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии в Великой Отечественной войне, следует из данных нижней палаты.

«Принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту (Срок представления поправок в трехдневный срок со дня принятия постановления; 27.05.2021)», — говорится в хронологии документа.

Законопроект предлагает внести изменения в Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Изменения направлены на установление запрета в публичном выступлении, в публично демонстрирующемся произведении, СМИ и интернете отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, следует из пояснительной записки. Кроме того, изменения запрещают «отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы».

Документ подготовлен во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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