Законопроект о запрете отождествлять роли СССР и Германии в ВОВ прошел I чтение
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии в Великой Отечественной войне, следует из данных нижней палаты.
«Принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту (Срок представления поправок в трехдневный срок со дня принятия постановления; 27.05.2021)», — говорится в хронологии документа.
Законопроект предлагает внести изменения в Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Изменения направлены на установление запрета в публичном выступлении, в публично демонстрирующемся произведении, СМИ и интернете отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, следует из пояснительной записки. Кроме того, изменения запрещают «отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы».
Документ подготовлен во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 г.