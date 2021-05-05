В России запретят публично отождествлять роли СССР и Германии в войне

Согласно документу, эти изменения направлены на установление запрета в публичном выступлении, в публично демонстрирующемся произведении, СМИ, интернете отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии. Также вносимые изменения запрещают «отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы».