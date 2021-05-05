В России запретят публично отождествлять роли СССР и Германии в войне
Законопроект о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне внесен в Госдуму. Документ зарегистрирован в базе нижней палаты.
«Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»», — говорится в пояснительной записке.
Согласно документу, эти изменения направлены на установление запрета в публичном выступлении, в публично демонстрирующемся произведении, СМИ, интернете отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии. Также вносимые изменения запрещают «отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы».
Отмечается, что законопроект подготовлен во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 г.