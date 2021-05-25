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Захарова сообщила о разрешении на встречу консула с задержанной в Минске Сапегой

Ведомости

Российский консул получил разрешение на встречу с задержанной в Минске россиянкой Софией Сапегой, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Разрешение на встречу российского консула с Сапегой получено. Ожидаем, что в ближайшее время встреча состоится», — цитирует ТАСС Захарову.

Ранее Захарова сообщила, что Сапега задержана в Белоруссии на трое суток по подозрению в нарушении нескольких статей уголовного кодекса республики. Она была задержана в минском аэропорту вместе с экс-главредом telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair.

Экстренную посадку лайнера в аэропорту Минска запросило Минобороны Белоруссии, сославшись на сообщение о минировании. После посадки обоих молодых людей задержали. Информация о минировании при этом не подтвердилась.

Ранее по теме: МИД раскрыл причины задержания девушки экс-главреда Nexta в Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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