Захарова сообщила о разрешении на встречу консула с задержанной в Минске Сапегой

Ранее Захарова сообщила, что Сапега задержана в Белоруссии на трое суток по подозрению в нарушении нескольких статей уголовного кодекса республики. Она была задержана в минском аэропорту вместе с экс-главредом telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair.