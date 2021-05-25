Захарова сообщила о разрешении на встречу консула с задержанной в Минске Сапегой
Российский консул получил разрешение на встречу с задержанной в Минске россиянкой Софией Сапегой, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Разрешение на встречу российского консула с Сапегой получено. Ожидаем, что в ближайшее время встреча состоится», — цитирует ТАСС Захарову.
Ранее Захарова сообщила, что Сапега задержана в Белоруссии на трое суток по подозрению в нарушении нескольких статей уголовного кодекса республики. Она была задержана в минском аэропорту вместе с экс-главредом telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair.
Экстренную посадку лайнера в аэропорту Минска запросило Минобороны Белоруссии, сославшись на сообщение о минировании. После посадки обоих молодых людей задержали. Информация о минировании при этом не подтвердилась.