МИД раскрыл причины задержания девушки экс-главреда Nexta в Белоруссии
Россиянка София Сапега задержана в Белоруссии на трое суток по подозрению в нарушении нескольких статей уголовного кодекса республики, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Белорусская сторона подтвердила факт задержания С. А. Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 г. преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении», — заявила она.
Вчера, в первой половине дня, с родителями Сапеги встретился российский консул. Он сообщил им о мерах, предпринимаемых посольством, а также рекомендовал адвоката, который уже начал работу.
Ранее посольство России в Белоруссии сообщило, что получило уведомление о задержании в Минске россиянки. Дипломаты ожидают разрешения белорусских властей для того, чтобы получить к ней консульский доступ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами выразил надежду, что Сапегу скоро отпустят, если она не нарушала законов страны.
Экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка летели из Афин в Вильнюс 23 мая на самолете ирландской авиакомпании Ryanair. Во время пересечения воздушного пространства Белоруссии Минобороны республики запросило экстренную посадку лайнера в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. После посадки обоих молодых людей задержали. Информация о минировании при этом не подтвердилась.
С ноября прошлого года Протасевич и создатель Nexta Степан Путило включены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Генпрокуратура Белоруссии в связи с этим обращалась к Польше, где проживали оба молодых человека, с просьбой арестовать их и выдать ей. Позже Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статьям об организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании вражды. Протасевич осенью переехал в Литву.