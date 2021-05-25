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МИД раскрыл причины задержания девушки экс-главреда Nexta в Белоруссии

Ведомости

Россиянка София Сапега задержана в Белоруссии на трое суток по подозрению в нарушении нескольких статей уголовного кодекса республики, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Белорусская сторона подтвердила факт задержания С. А. Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 г. преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении», — заявила она.

Вчера, в первой половине дня, с родителями Сапеги встретился российский консул. Он сообщил им о мерах, предпринимаемых посольством, а также рекомендовал адвоката, который уже начал работу. 

Ранее посольство России в Белоруссии сообщило, что получило уведомление о задержании в Минске россиянки. Дипломаты ожидают разрешения белорусских властей для того, чтобы получить к ней консульский доступ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами выразил надежду, что Сапегу скоро отпустят, если она не нарушала законов страны.

Экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка летели из Афин в Вильнюс 23 мая на самолете ирландской авиакомпании Ryanair. Во время пересечения воздушного пространства Белоруссии Минобороны республики запросило экстренную посадку лайнера в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. После посадки обоих молодых людей задержали. Информация о минировании при этом не подтвердилась.

С ноября прошлого года Протасевич и создатель Nexta Степан Путило включены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Генпрокуратура Белоруссии в связи с этим обращалась к Польше, где проживали оба молодых человека, с просьбой арестовать их и выдать ей. Позже Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статьям об организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании вражды. Протасевич осенью переехал в Литву.

Ранее по теме: Протасевич заявил о даче признательных показаний по делу о беспорядках в Минске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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