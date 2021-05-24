Посольство РФ получило уведомление о задержании россиянки в Минске

Посольство прокомментировало информацию о том, что консул отказался оказывать помощь в деле россиянки: «Нисколько не удивлены очередным враньем, которое сейчас активно продвигается в некоторых соцсетях и телеграм-каналах в отношении того, что «российский консул отказался оказывать помощь в ее деле»». Посольство также добавляет, что консул встречался с родителями Софии, и дипведомство находится с ними в постоянном контакте.