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Посольство РФ получило уведомление о задержании россиянки в Минске

Ведомости

Посольство России в Белоруссии получило уведомление о задержании в Минске россиянки, дипломаты ожидают разрешения белорусских властей для того, чтобы получить к ней консульский доступ, сообщает диппредставительство в Facebook.

«Посольством также был направлен соответствующий запрос в компетентные органы РБ по гражданке Софии Сапега. В настоящее время нами получено уведомление о ее задержании. Взаимодействуем по данному вопросу с белорусской стороной. В ближайшее время ожидаем получить консульский доступ к задержанной», — говорится в сообщении.

Посольство прокомментировало информацию о том, что консул отказался оказывать помощь в деле россиянки: «Нисколько не удивлены очередным враньем, которое сейчас активно продвигается в некоторых соцсетях и телеграм-каналах в отношении того, что «российский консул отказался оказывать помощь в ее деле»». Посольство также добавляет, что консул встречался с родителями Софии, и дипведомство находится с ними в постоянном контакте.

Ранее сообщалось, что россиянка была задержана вместе с экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета в Минске.

Самолет Ryanair следовал из Афин в Вильнюс 23 мая. Когда лайнер пролетал над Белоруссией, местное Минобороны запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. При этом в итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили.

Ранее по теме: Лавров прокомментировал инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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