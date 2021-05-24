Посольство РФ получило уведомление о задержании россиянки в Минске
Посольство России в Белоруссии получило уведомление о задержании в Минске россиянки, дипломаты ожидают разрешения белорусских властей для того, чтобы получить к ней консульский доступ, сообщает диппредставительство в Facebook.
«Посольством также был направлен соответствующий запрос в компетентные органы РБ по гражданке Софии Сапега. В настоящее время нами получено уведомление о ее задержании. Взаимодействуем по данному вопросу с белорусской стороной. В ближайшее время ожидаем получить консульский доступ к задержанной», — говорится в сообщении.
Посольство прокомментировало информацию о том, что консул отказался оказывать помощь в деле россиянки: «Нисколько не удивлены очередным враньем, которое сейчас активно продвигается в некоторых соцсетях и телеграм-каналах в отношении того, что «российский консул отказался оказывать помощь в ее деле»». Посольство также добавляет, что консул встречался с родителями Софии, и дипведомство находится с ними в постоянном контакте.
Ранее сообщалось, что россиянка была задержана вместе с экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета в Минске.
Самолет Ryanair следовал из Афин в Вильнюс 23 мая. Когда лайнер пролетал над Белоруссией, местное Минобороны запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. При этом в итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили.