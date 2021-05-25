Власти Подмосковья ослабят часть антикоронавирусных мер
Руководство организаций Московской области, более 60% сотрудников которых сделали прививки от коронавируса и имеют соответствующий сертификат, освобождается от обязанности каждые две недели тестировать сотрудников на COVID-19, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева.
Остальные предприятия должны и дальше каждые 15 дней тестировать на коронавирус как минимум 10% сотрудников. Требование касается компаний и индивидуальных предпринимателей, в штате которых находятся более 100 человек.
По данным оперштаба, Московская область занимает третье место среди регионов России по количеству людей с выявленным за время пандемии коронавирусом — 266 734 случая. За последние сутки инфекция была обнаружена у 734 человек. В целом от COVID-19 умерли 6089 жителей Подмосковья.
Ранее сегодня власти Якутии обязали все организации региона обеспечить вакцинацию своих сотрудников от коронавируса. Те, кто не создадут условия для реализации прививочной кампании, будут оштрафованы минимум на 200 000 руб. Кроме того, на сайте регионального Минздрава указали, что руководители компаний и индивидуальные предприниматели могут отстранить от работы сотрудников, которые необоснованно отказались от прохождения вакцинации.
Массовая вакцинация населения России от коронавируса стартовала 18 января. По данным на 24 мая, прививку сделали 25 млн граждан, из них более 10 млн получили обе дозы препарата. 21 мая заместитель министра здравоохранения Олег Салагай напомнил, что вакцинация является добровольной.
На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» — в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».