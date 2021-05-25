Мантуров назвал сроки поставки в Россию препарата против детского лейкоза
Первая партия препарата для лечения лейкоза у детей «Онкаспар» будет поставлена в Россию до конца июня, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров через пресс-службу.
«В рамках исполнения поручения председателя правительства поставка первой партии «Онкаспара» в объеме 1,3 тыс. упаковок планируется уже до конца июня. Оставшаяся часть будет закуплена до конца августа», – сказал Мантуров.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 521 млн руб. на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в России препарата «Онкаспар». На эти средства в 2021 г. будет закуплено 1970 упаковок лекарства. «Онкаспар» производится во Франции и не имеет отечественных аналогов.
В начале февраля 2020 г. ТАСС сообщал о перебоях с препаратами для лечения онкологических заболеваний у детей. Проблема, в частности, возникла с препаратами онкаспар и цитарабин, которые применяются при терапии лейкозов. 7 августа Мишустин подписал постановление о снятии ограничений на госзакупки иностранных лекарств для лечения лейкоза, лимфомы и орфанных заболеваний у детей.