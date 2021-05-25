Мантуров назвал сроки поставки в Россию препарата против детского лейкоза

В начале февраля 2020 г. ТАСС сообщал о перебоях с препаратами для лечения онкологических заболеваний у детей. Проблема, в частности, возникла с препаратами онкаспар и цитарабин, которые применяются при терапии лейкозов. 7 августа Мишустин подписал постановление о снятии ограничений на госзакупки иностранных лекарств для лечения лейкоза, лимфомы и орфанных заболеваний у детей.