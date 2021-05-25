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Мантуров назвал сроки поставки в Россию препарата против детского лейкоза

Ведомости

Первая партия препарата для лечения лейкоза у детей «Онкаспар» будет поставлена в Россию до конца июня, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров через пресс-службу.

«В рамках исполнения поручения председателя правительства поставка первой партии «Онкаспара» в объеме 1,3 тыс. упаковок планируется уже до конца июня. Оставшаяся часть будет закуплена до конца августа», – сказал Мантуров.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 521 млн руб. на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в России препарата «Онкаспар». На эти средства в 2021 г. будет закуплено 1970 упаковок лекарства. «Онкаспар» производится во Франции и не имеет отечественных аналогов. 

В начале февраля 2020 г. ТАСС сообщал о перебоях с препаратами для лечения онкологических заболеваний у детей. Проблема, в частности, возникла с препаратами онкаспар и цитарабин, которые применяются при терапии лейкозов. 7 августа Мишустин подписал постановление о снятии ограничений на госзакупки иностранных лекарств для лечения лейкоза, лимфомы и орфанных заболеваний у детей. 

Ранее по теме: Голикова объяснила дефицит лекарств от лейкоза

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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