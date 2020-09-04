Голикова объяснила дефицит лекарств от лейкоза
Дефицит применяемых при лейкозе препаратов возник из-за ухода с рынка иностранных производителей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ответ на обращение врачей на встрече в Ростовской области, которые заявили о дефиците трех препаратов: винкрестина, высокодозного цитарабина и этопозида.
«Мы несколько последних месяцев этим очень предметно занимаемся. Вы абсолютно правы, что возникла дефектура на рынке, и связана она была с тем, что ряд иностранных производителей, которые традиционно поставляли на российский рынок эти препараты, ушли с российского рынка», — цитирует «РИА Новости» Голикову.
Вице-премьер отметила, что Минздрав заканчивает работу над документом и планирует внести в правительство в ближайший понедельник. Документ предполагает иное регулирование цен на упомянутые препараты, в первую очередь, на винкрестин и высокодозный цитарабин, уточнила она.
7 августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снятии ограничений на госзакупки иностранных лекарств для лечения лейкоза, лимфомы и орфанных заболеваний у детей. В начале февраля 2020 г. ТАСС сообщал о перебоях с препаратами для лечения онкологических заболеваний у детей. Проблема, в частности, возникла с препаратами «Онкаспар» и «Цитарабин», которые применяются при терапии лейкозов.