Голикова объяснила дефицит лекарств от лейкоза

«Мы несколько последних месяцев этим очень предметно занимаемся. Вы абсолютно правы, что возникла дефектура на рынке, и связана она была с тем, что ряд иностранных производителей, которые традиционно поставляли на российский рынок эти препараты, ушли с российского рынка», — цитирует «РИА Новости» Голикову.