Россия сняла ограничения на госзакупки иностранных лекарств для онкобольных

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о снятии ограничений на госзакупки иностранных лекарств для лечения лейкоза, лимфомы и орфанных заболеваний у детей, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Теперь к ним не применяется правило, по которому иностранные лекарства не допускаются к госзакупкам, если существуют аналогичные хотя бы от двух производителей из стран ЕАЭС.