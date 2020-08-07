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Россия сняла ограничения на госзакупки иностранных лекарств для онкобольных

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Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о снятии ограничений на госзакупки иностранных лекарств для лечения лейкоза, лимфомы и орфанных заболеваний у детей, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Теперь к ним не применяется правило, по которому иностранные лекарства не допускаются к госзакупкам, если существуют аналогичные хотя бы от двух производителей из стран ЕАЭС.

В число лекарств, на которые больше не распространяются ограничения, вошли девять препаратов из перечня жизненно необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Это филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин. «Ограничения мешают эффективному лечению, а смена препарата или использование лекарств от другого производителя может привести к ухудшению состояния больного», – указано в сообщении правительства.

Ранее при госзакупках лекарств и медизделий действовал принцип «третий лишний»: иностранный поставщик не допускался к конкурсу, если заявки подали хотя бы две компании из стран Таможенного союза.

Ранее по теме: ФАС предлагает допускать иностранных поставщиков медизделий к госзакупкам

В начале февраля 2020 г. ТАСС сообщал о перебоях с препаратами для лечения онкологических заболеваний у детей. Проблема, в частности, возникла с препаратами «Онкаспар» и «Цитарабин», которые применяются при терапии лейкозов. В Минздраве объясняли перебои с поставками лекарств временным прекращением поставок фармацевтической субстанции цитарабина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных