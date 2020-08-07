Россия сняла ограничения на госзакупки иностранных лекарств для онкобольных
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о снятии ограничений на госзакупки иностранных лекарств для лечения лейкоза, лимфомы и орфанных заболеваний у детей, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Теперь к ним не применяется правило, по которому иностранные лекарства не допускаются к госзакупкам, если существуют аналогичные хотя бы от двух производителей из стран ЕАЭС.
В число лекарств, на которые больше не распространяются ограничения, вошли девять препаратов из перечня жизненно необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Это филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин. «Ограничения мешают эффективному лечению, а смена препарата или использование лекарств от другого производителя может привести к ухудшению состояния больного», – указано в сообщении правительства.
Ранее при госзакупках лекарств и медизделий действовал принцип «третий лишний»: иностранный поставщик не допускался к конкурсу, если заявки подали хотя бы две компании из стран Таможенного союза.
В начале февраля 2020 г. ТАСС сообщал о перебоях с препаратами для лечения онкологических заболеваний у детей. Проблема, в частности, возникла с препаратами «Онкаспар» и «Цитарабин», которые применяются при терапии лейкозов. В Минздраве объясняли перебои с поставками лекарств временным прекращением поставок фармацевтической субстанции цитарабина.