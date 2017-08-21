Статья опубликована в № 4389 от 21.08.2017 под заголовком: Госзакупки в обмен на скидку
ФАС предлагает допускать иностранных поставщиков медизделий к госзакупкам
Но есть условие: цена на их продукт будет на четверть ниже стартовой
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Госзакупки в обмен на скидку
Андрей Годеев / Ведомости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает не отклонять заявки иностранных производителей медизделий на участие в государственных и муниципальных торгах при условии, что начальная цена на их товар снижена более чем на 25%. Соответствующие изменения ФАС хочет внести в постановление правительства, ограничивающее допуск отдельных видов товаров к торгам, сообщило отраслевое издание Vademecum и подтвердил замруководителя службы Рачик Петросян.
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