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Из релиза о вакцинации в Якутии убрали слово «обязательная»

Ведомости

Из сообщения пресс-службы правительства Якутии о том, что глава региона Айсен Николаев поручил издать нормативные акты об обязательной вакцинации от коронавируса, удалили слово «обязательная», пишет «РИА Новости». 

Пресс-секретарь главы республики Афанасий Ноев заявил изданию «Подъем», что от прививки можно будет отказаться. 

«Работник может отказаться. Это его право. У нас же вакцинация добровольная. Речь идет о том, чтобы организовать массовую вакцинацию. Она не обязательная. Это, скорее, требования к работодателям, они должны создать условия для массовой вакцинации. Мы не обязываем людей»,— заявил пресс-секретарь Николаева. 

Ранее сегодня в релизе пресс-службы Николаева говорилось, что на совещании республиканского оперштаба он поручил начать массовую вакцинацию местных жителей от коронавируса. По его словам, 19 мая главный санитарный врач республики выпустила постановление по обязательной иммунизации населения. Тех, кто откажется прививаться, могут не допустить на работу, а работодателям грозят штрафы, если они не обеспечат вакцинацию. Работодатели, которые не создадут условия для реализации прививочной кампании, будут оштрафованы минимум на 200 тыс. руб. Кроме того, на сайте регионального Минздрава указали, что руководители компаний и индивидуальные предприниматели могут отстранить от работы сотрудников, которые необоснованно отказались от прохождения вакцинации. 

Ранее по теме: Власти Якутии обязали работодателей вакцинировать всех сотрудников от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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