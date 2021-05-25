Из релиза о вакцинации в Якутии убрали слово «обязательная»

Ранее сегодня в релизе пресс-службы Николаева говорилось, что на совещании республиканского оперштаба он поручил начать массовую вакцинацию местных жителей от коронавируса. По его словам, 19 мая главный санитарный врач республики выпустила постановление по обязательной иммунизации населения. Тех, кто откажется прививаться, могут не допустить на работу, а работодателям грозят штрафы, если они не обеспечат вакцинацию. Работодатели, которые не создадут условия для реализации прививочной кампании, будут оштрафованы минимум на 200 тыс. руб. Кроме того, на сайте регионального Минздрава указали, что руководители компаний и индивидуальные предприниматели могут отстранить от работы сотрудников, которые необоснованно отказались от прохождения вакцинации.