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Российским военнослужащим повысят оклады

Ведомости

Оклады российских военнослужащих, которые проходят службу по призыву и по контракту, вырастут на 3,7% с 1 октября, такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, также будут проиндексированы оклады служащих в Росгвардии, сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, службы судебных приставов, пожарных и таможенников. В 2020 г. оклады военнослужащих были проиндексированы на 3%.

С 1 июля прошлого года летчики, моряки, разведчики, ракетчики и сотрудники Генштаба начали получать специальные доплаты к окладу, сообщал министр обороны России Сергей Шойгу.

Ежемесячная надбавка для офицеров составляет 100% оклада, для прапорщиков и сержантов — 110%, для солдат — 120%. Средний размер надбавки составил 23 тыс. руб., отметил Шойгу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных