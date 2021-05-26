Российским военнослужащим повысят оклады
Оклады российских военнослужащих, которые проходят службу по призыву и по контракту, вырастут на 3,7% с 1 октября, такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно документу, также будут проиндексированы оклады служащих в Росгвардии, сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, службы судебных приставов, пожарных и таможенников. В 2020 г. оклады военнослужащих были проиндексированы на 3%.
С 1 июля прошлого года летчики, моряки, разведчики, ракетчики и сотрудники Генштаба начали получать специальные доплаты к окладу, сообщал министр обороны России Сергей Шойгу.
Ежемесячная надбавка для офицеров составляет 100% оклада, для прапорщиков и сержантов — 110%, для солдат — 120%. Средний размер надбавки составил 23 тыс. руб., отметил Шойгу.