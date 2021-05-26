Захарова рассказала о просьбе «Красного Креста» предоставить «Спутник V»
Международный комитет Красного Креста обратился к правительству России с просьбой предоставить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Российская вакцина "Спутник V" продолжает позиционировать себя как один из наиболее безопасных и востребованных иммуномодуляторов. Она поставляется по конкурентной цене, нередко и безвозмездно. К России обращены соответствующие просьбы партнеров. Последнее обращение такого рода поступило в правительство России от "Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца", — сказала Захарова на брифинге.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в Центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.
На сегодняшний день препарат зарегистрирован в 66 странах мира с общим населением свыше 3,2 млрд человек.