Захарова рассказала о просьбе «Красного Креста» предоставить «Спутник V»

«Российская вакцина "Спутник V" продолжает позиционировать себя как один из наиболее безопасных и востребованных иммуномодуляторов. Она поставляется по конкурентной цене, нередко и безвозмездно. К России обращены соответствующие просьбы партнеров. Последнее обращение такого рода поступило в правительство России от "Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца", — сказала Захарова на брифинге.