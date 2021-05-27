Эпидемиолог заявил о сезонности вакцинации от коронавируса
Вакцинация от коронавируса может стать ежегодной, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.
«Достаточно вероятна ситуация, что вакцины против нового коронавируса придется периодически обновлять, и иммунизироваться ежегодно, как это сейчас происходит с тем же вирусом гриппа. Думаю, к осени мы накопим достаточное количество данных по эффективности существующих вакцин против новых штаммов», — рассказал Хафизов.
По его словам, сейчас нет известных причин не делать прививку от коронавируса, если только нет прямых противопоказаний по состоянию здоровья.
В январе 2021 г. в России началась массовая вакцинация против коронавируса. На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» — в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».