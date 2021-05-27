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Мурашко назвал число вакцинированных от коронавируса россиян

Ведомости

Почти 17 млн россиян получили первую дозу препарата от коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Этот показатель отличается от того, что ранее привел Роспотребнадзор.

«Почти 17 млн россиян провакцинированы первым компонентом», — сказал глава ведомства (цитата по ТАСС).

При этом 24 мая директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что в России как минимум одну прививку от коронавируса сделали 25 млн человек. Из них более 10 млн получили обе дозы препарата. 

Массовая вакцинация населения России от коронавируса стартовала 18 января. На сегодняшний день в России есть четыре вакцины: «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» — в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт». 

По данным оперштаба на 27 мая, за последние сутки коронавирус обнаружили у 9039 россиян после 8373 днем ранее. Общее число заразившихся за время пандемии превышает 5 млн человек. Умерли в стране 120 002 гражданина с подтвержденным COVID-19.

Ранее по теме: Путин заявил о нецелесообразности обязательной вакцинации от коронавируса
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных