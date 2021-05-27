Мурашко назвал число вакцинированных от коронавируса россиян
Почти 17 млн россиян получили первую дозу препарата от коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Этот показатель отличается от того, что ранее привел Роспотребнадзор.
«Почти 17 млн россиян провакцинированы первым компонентом», — сказал глава ведомства (цитата по ТАСС).
При этом 24 мая директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что в России как минимум одну прививку от коронавируса сделали 25 млн человек. Из них более 10 млн получили обе дозы препарата.
Массовая вакцинация населения России от коронавируса стартовала 18 января. На сегодняшний день в России есть четыре вакцины: «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» — в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».
По данным оперштаба на 27 мая, за последние сутки коронавирус обнаружили у 9039 россиян после 8373 днем ранее. Общее число заразившихся за время пандемии превышает 5 млн человек. Умерли в стране 120 002 гражданина с подтвержденным COVID-19.