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Кремль пообещал помощь задержанной в Белоруссии россиянке Сапеге

Ведомости

Россия сделает все необходимое для защиты прав своей гражданки Софьи Сапеги — подруги экс-главреда признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которая арестована в Минске на два месяца, сообщил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, может ли в ходе встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко 28 мая быть поднят вопрос о переводе девушки на родину, чтобы вопрос о ее уголовном преследовании решался там.

«Де-юре, безусловно, может поднять этот вопрос. Но еще раз повторяю: в любом случае российская сторона будет делать все необходимое для защиты прав российской гражданки. Учитывая особый характер наших межгосударственных отношений, эта защита прав может осуществляться в самых разных форматах, в самых разных режимах», — цитирует Пескова корреспондент «Ведомостей».

Он добавил, что общая повестка встречи Путина и Лукашенко будет преимущественно экономической. Кроме того, президенты обменяются мнениями относительно ситуации в разных региональных точках напряжения. Ожидается также, что Лукашенко проинформирует Путина об инциденте с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске, на борту которого находились Протасевич и Сапега.

Сапега была задержана в Белоруссии 23 мая, а 25 мая ее арестовали на два месяца и поместили в СИЗО КГБ. Позже на видео, опубликованном белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», девушка заявила, что является редактором канала, публикующего личные данные сотрудников силовых структур Белоруссии.

Перед задержанием Протасевич и Сапега летели из Афин в Вильнюс. Во время пересечения воздушного пространства Белоруссии Минобороны республики запросило экстренную посадку самолета в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. После посадки обоих молодых людей задержали. Вчера МВД Белоруссии сообщило, что Протасевич находится в минском СИЗО. Информация о минировании при этом не подтвердилась.

С ноября прошлого года Протасевич и создатель Nexta Степан Путило включены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Генпрокуратура Белоруссии в связи с этим обращалась к Польше, где проживали оба молодых человека, с просьбой арестовать их и выдать ей. Позже Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статьям об организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании вражды. Протасевич осенью переехал в Литву.

Ранее по теме: В Кремле прокомментировали задержание гражданки России в аэропорту Минска

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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