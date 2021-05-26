В Кремле прокомментировали задержание гражданки России в аэропорту Минска

«Можно сказать одно, что безусловно, вся консульская защита, юридическая защита будет обеспечена для российской гражданки. Наше Министерство иностранных дел об этом говорило. Сейчас, когда белорусская сторона сказала, что ей предъявляются обвинения в связи с участием в незаконных акциях и т.д., кроме того мы видели и признательные показания. Но в любом случае она имеет право на защиту и безусловно будет оказано все необходимое содействие в обеспечении ее юридической защиты», — сказал Песков.