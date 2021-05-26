В Кремле прокомментировали задержание гражданки России в аэропорту Минска
Россия обеспечит консульскую и юридическую защиту задержанной в аэропорту Минска гражданке России Софьи Сапеги, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Можно сказать одно, что безусловно, вся консульская защита, юридическая защита будет обеспечена для российской гражданки. Наше Министерство иностранных дел об этом говорило. Сейчас, когда белорусская сторона сказала, что ей предъявляются обвинения в связи с участием в незаконных акциях и т.д., кроме того мы видели и признательные показания. Но в любом случае она имеет право на защиту и безусловно будет оказано все необходимое содействие в обеспечении ее юридической защиты», — сказал Песков.
На вопрос, получали ли в Кремле обращение от матери задержанной россиянки, Песков сказал: «Нет, мне неизвестно о том, чтобы какие-то де-юре или де-факто обращения поступали. Мне только известно, что это было озвучено в СМИ».
Софья Сапега была задержана 23 мая в аэропорту Минска после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс. Вместе с ней с рейса был снят и бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Накануне Сапега заявила, что она является редактором телеграм-канала, который публикует личные данные сотрудников силовых структур Белоруссии. Видеозапись с признанием опубликовал телеграм-канал «Желтые сливы».
Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе на борту лайнера. В итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Позднее Минтранс Белоруссии заявил, что авторы сообщения о «минировании» самолета грозили взорвать бомбу над Вильнюсом.