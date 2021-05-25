Арестованная в Белоруссии россиянка призналась в публикации данных силовиков
Арестованная в Минске россиянка Софья Сапега заявила, что она является редактором телеграм-канала, который публикует личные данные сотрудников силовых структур Белоруссии. Видеозапись с признанием опубликовал телеграм-канал «Желтые сливы».
«Я Сапега Софья Андреевна 10.02.1998 года рождения... также являюсь редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел», — сказала Сапега. Она также назвала свой адрес проживания в Вильнюсе.
Ранее сообщалось, что Сапега арестована в Белоруссии на два месяца и находится в СИЗО КГБ. Россиянка является девушкой экс-главреда признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Они вместе были задержаны в Минске 23 мая после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс.
Минобороны республики запросило экстренную посадку лайнера в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. После посадки обоих молодых людей задержали. Вчера МВД Белоруссии сообщило, что Протасевич находится в минском СИЗО, также сообщалось, что он дал признательные показания по делу о беспорядках в Минске. Информация о минировании самолета при этом не подтвердилась.