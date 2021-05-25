Арестованная в Белоруссии россиянка призналась в публикации данных силовиков

Минобороны республики запросило экстренную посадку лайнера в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. После посадки обоих молодых людей задержали. Вчера МВД Белоруссии сообщило, что Протасевич находится в минском СИЗО, также сообщалось, что он дал признательные показания по делу о беспорядках в Минске. Информация о минировании самолета при этом не подтвердилась.