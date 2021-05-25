Белорусский суд арестовал девушку экс-главреда Nexta Сапегу на два месяца

С ноября прошлого года Протасевич и создатель Nexta Степан Путило включены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Генпрокуратура Белоруссии в связи с этим обращалась к Польше, где проживали оба молодых человека, с просьбой арестовать их и выдать ей. Позже Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статьям об организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании вражды. Протасевич осенью переехал в Литву.