Белорусский суд арестовал девушку экс-главреда Nexta Сапегу на два месяца
Россиянка София Сапега арестована в Белоруссии на два месяца и находится в СИЗО КГБ, сообщает ТАСС со ссылкой на ее отца Сергея Дудича. Сапега является девушкой экс-главреда признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Они вместе были задержаны в Минске 23 мая.
«Ее поместили в СИЗО КГБ, содержание под стражей продлено на два месяца», — сказал Дудич.
Ранее сегодня официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Сапегу подозревают в том, что с августа по сентябрь прошлого года она нарушила несколько статей уголовного кодекса Белоруссии, ввиду чего и была задержана на 72 часа. Позже Захарова заявила ТАСС, что российские дипломаты получили разрешение на консульскую встречу с девушкой.
Также сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами выразил надежду, что Сапегу скоро отпустят, если она не нарушала законов Белоруссии. Представитель Кремля отметил, что не знает о каких-либо правонарушениях со стороны задержанной.
Протасевич и Сапега летели из Афин в Вильнюс 23 мая на самолете ирландской авиакомпании Ryanair. Во время пересечения воздушного пространства Белоруссии Минобороны республики запросило экстренную посадку лайнера в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. После посадки обоих молодых людей задержали. Вчера МВД Белоруссии сообщило, что Протасевич находится в минском СИЗО. Информация о минировании при этом не подтвердилась.
С ноября прошлого года Протасевич и создатель Nexta Степан Путило включены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Генпрокуратура Белоруссии в связи с этим обращалась к Польше, где проживали оба молодых человека, с просьбой арестовать их и выдать ей. Позже Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статьям об организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании вражды. Протасевич осенью переехал в Литву.