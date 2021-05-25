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В Кремле надеются на скорое освобождение задержанной подруги Протасевича

Ведомости

Москва рассчитывает, что задержанную в Минске россиянку Софию Сапегу отпустят в ближайшее время, если она не нарушала законов страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы исходим из безусловной необходимости соблюдения прав российской гражданки, обеспечения консульского доступа к ней. Мы надеемся, что она в ближайшее время будет отпущена белорусскими властями, если, конечно, к ней нет никаких вопросов в плане соблюдения закона», — цитирует ТАСС Пескова.

Он отметил, что не обладает данными о каких-либо правонарушениях со стороны Сапеги. По его словам, для разрешения подобных ситуаций есть оперативно работающие механизмы взаимодействия, в частности Венские конвенции, а также Союзное государство. «Это позволяет довольно быстро решать подобные инциденты», — добавил пресс-секретарь.

Ранее посольство России в Белоруссии сообщило, что получило уведомление о задержании в Минске россиянки, дипломаты ожидают разрешения белорусских властей для того, чтобы получить к ней консульский доступ. Сапега была задержана вместе с экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета в Минске.

Самолет Ryanair следовал из Афин в Вильнюс 23 мая. Когда лайнер пролетал над Белоруссией, местное Минобороны запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. При этом в итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили.

Ранее по теме: Оппозиционный блогер задержан в Минске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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