В Кремле надеются на скорое освобождение задержанной подруги Протасевича
Москва рассчитывает, что задержанную в Минске россиянку Софию Сапегу отпустят в ближайшее время, если она не нарушала законов страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы исходим из безусловной необходимости соблюдения прав российской гражданки, обеспечения консульского доступа к ней. Мы надеемся, что она в ближайшее время будет отпущена белорусскими властями, если, конечно, к ней нет никаких вопросов в плане соблюдения закона», — цитирует ТАСС Пескова.
Он отметил, что не обладает данными о каких-либо правонарушениях со стороны Сапеги. По его словам, для разрешения подобных ситуаций есть оперативно работающие механизмы взаимодействия, в частности Венские конвенции, а также Союзное государство. «Это позволяет довольно быстро решать подобные инциденты», — добавил пресс-секретарь.
Ранее посольство России в Белоруссии сообщило, что получило уведомление о задержании в Минске россиянки, дипломаты ожидают разрешения белорусских властей для того, чтобы получить к ней консульский доступ. Сапега была задержана вместе с экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета в Минске.
Самолет Ryanair следовал из Афин в Вильнюс 23 мая. Когда лайнер пролетал над Белоруссией, местное Минобороны запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. При этом в итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили.