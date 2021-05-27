В центре Гамалеи назвали долю сделавших обе прививки от коронавируса россиян

Он рассказал, что в странах, где прививки сделали больше половины населения, снижается число случаев заражения коронавирусом и смерти от него. «Это значит, что общая программа массовой иммунизации реально работает. И необходимо проведение дальнейшей работы для того, чтобы снизить как заболеваемость, так и смертность», — добавил Гущин.