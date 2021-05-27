В центре Гамалеи назвали долю сделавших обе прививки от коронавируса россиян
Около 10% жителей России сделали прививки двумя компонентами вакцины от коронавируса, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Владимира Гущина.
Он рассказал, что в странах, где прививки сделали больше половины населения, снижается число случаев заражения коронавирусом и смерти от него. «Это значит, что общая программа массовой иммунизации реально работает. И необходимо проведение дальнейшей работы для того, чтобы снизить как заболеваемость, так и смертность», — добавил Гущин.
Ранее сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что около 17 млн россиян сделали первую прививку от коронавируса. 24 мая директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал, что в России как минимум одну прививку от коронавируса сделали 25 млн человек. Из них более 10 млн получили обе дозы препарата.
На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» — в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».