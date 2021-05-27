Песков прокомментировал заявление Бастрыкина о трагедии в казанской школе

Ранее Бастрыкин заявил, что казанская гимназия не охранялась, потому что родители отказывались сдавать деньги на охрану. Позже официальный представитель СК Светлана Петренко пояснила, что глава ведомства не делал выводов о виновности родителей в этой трагедии. В СМИ прозвучала только первая, вырванная из контекста, часть выступления Бастрыкина, где он озвучил часть разговора с директором, которая обосновывала отсутствие охраны отказом родителей платить за нее. «Однако в дальнейшем в своем выступлении председатель СК России высказался о том, что договор об охране образовательного учреждения был, но школа не охранялась», – объяснила Петренко.