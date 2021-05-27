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Песков прокомментировал заявление Бастрыкина о трагедии в казанской школе

Ведомости

Определить ответственных за массовое убийство в гимназии №175 в Казани может только суд, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что трагедия вызвана нежеланием родителей платить за охрану гимназии.

«Что касается ответственности и так далее, то это может определить только суд, основываясь на материалах следствия, которое сейчас, насколько я понимаю, ведется», – сказал Песков. Он также прокомментировал слова Бастрыкина о половине невыполненных поручений правительства после стрельбы в Керченском политехническом колледже. «Что касается выполнения поручения, то есть контрольное управление, которое занимается этим контролем. Сейчас еще информация не подытожена, поэтому я не могу вам ничего сказать», — сказал Песков.

Ранее Бастрыкин заявил, что казанская гимназия не охранялась, потому что родители отказывались сдавать деньги на охрану. Позже официальный представитель СК Светлана Петренко пояснила, что глава ведомства не делал выводов о виновности родителей в этой трагедии. В СМИ прозвучала только первая, вырванная из контекста, часть выступления Бастрыкина, где он озвучил часть разговора с директором, которая обосновывала отсутствие охраны отказом родителей платить за нее. «Однако в дальнейшем в своем выступлении председатель СК России высказался о том, что договор об охране образовательного учреждения был, но школа не охранялась», – объяснила Петренко.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел с гладкоствольным ружьем в гимназию № 175 в Казани. Он открыл там стрельбу, в результате чего погибли девять человек, семь из которых – дети. 23 человека получили ранения. Советский районный суд Казани арестовал нападавшего на два месяца – до 11 июля включительно. Он признал свою вину. По данным Следственного комитета России, у нападавшего ранее диагностировали заболевание головного мозга. 

Ранее по теме: Бастрыкин объяснил трагедию в Казани нежеланием родителей платить за охрану школы
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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