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Суд оштрафовал TikTok на 1,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Ведомости

Таганский районный суд Москвы оштрафовал соцсеть TikTok на 1,5 млн руб. за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию, сообщает пресс секретарь суда.

«ТикТок признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 500 000 руб.», — говорится в сообщении.

Ранее суд уже штрафовал соцсеть на 2,6 млн руб. по аналогичной статье. Сегодня также были оштрафованы судом Google и Twitter. Их также признали виновными в неудалении запрещенной в России информации.

В марте в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также другого запрещенного российским законодательством контента.

Ранее по теме: Общая сумма наложенных на Twitter штрафов в России приблизилась к 30 млн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных