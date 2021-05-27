Суд оштрафовал TikTok на 1,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент
Таганский районный суд Москвы оштрафовал соцсеть TikTok на 1,5 млн руб. за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию, сообщает пресс секретарь суда.
«ТикТок признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 500 000 руб.», — говорится в сообщении.
Ранее суд уже штрафовал соцсеть на 2,6 млн руб. по аналогичной статье. Сегодня также были оштрафованы судом Google и Twitter. Их также признали виновными в неудалении запрещенной в России информации.
В марте в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также другого запрещенного российским законодательством контента.