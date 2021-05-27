Общая сумма наложенных на Twitter штрафов в России приблизилась к 30 млн рублей

Роскомнадзор 17 мая по итогам проверки принял решение не блокировать Twitter и снять ограничения доступа в фиксированных сетях, при этом сохранив запущенное в марте замедление трафика сервиса на мобильных устройствах за невыполнение требования об удалении материалов с запрещенной информацией. Ранее регулятор потребовал от Twitter удалить более 4,1 тыс. выявленных с 2017 г. запрещенных материалов, из которых 3,1 тыс. материалов с детской порнографией, а также пронаркотический контент.