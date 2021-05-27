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Общая сумма наложенных на Twitter штрафов в России приблизилась к 30 млн рублей

Ведомости

Мировой суд судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter по трем административным делам о неудалении запрещенного контента на 9,5 млн руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. В сумме за этот день на компанию наложили 19 млн руб. штрафов по шести административным делам, а общая сумма штрафов, наложенная на нее решениями российских судов, приблизилась к 30 млн руб.

«Твиттер, Инк. (Twitter, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей». — говорится в сообщении. Мировой суд признал компанию виновной в нарушении еще по двум административным делам по ч. 2 ст. 13.41 КоАП на 1,5 и 3 млн руб. соответственно.

Ранее сегодня суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн руб. по трем искам, признав компанию виновной в неудалении запрещенного контента. В общем счете, с учетом ранее наложенных штрафов, компания должна выплатить 27,9 млн руб.

Роскомнадзор 17 мая по итогам проверки принял решение не блокировать Twitter и снять ограничения доступа в фиксированных сетях, при этом сохранив запущенное в марте замедление трафика сервиса на мобильных устройствах за невыполнение требования об удалении материалов с запрещенной информацией. Ранее регулятор потребовал от Twitter удалить более 4,1 тыс. выявленных с 2017 г. запрещенных материалов, из которых 3,1 тыс. материалов с детской порнографией, а также пронаркотический контент.

Административные протоколы в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube Роскомнадзор составил в марте. Он обвинил компании в неудалении информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также другого запрещенного российским законодательством контента. Эти соцсети также были признаны виновными и оштрафованы российскими судами на различные суммы.

Ранее по теме: Twitter оштрафовали на 9,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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