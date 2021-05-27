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Twitter оштрафовали на 9,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Ведомости

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter еще на 9,5 млн руб. за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию, сообщил пресс-секретарь суда.

«Твиттер, Инк. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 000 (три миллиона) руб.», — говорится в сообщении. По двум другим делам суд вынес еще два административных штрафа на сумму 4 млн и 2,5 млн руб. Общая сумма по трем делам составила 9,5 млн млн руб.

17 мая Роскомнадзор по итогам проверки принял решение не блокировать Twitter и снять ограничения доступа в фиксированных сетях, при этом сохранив замедление трафика сервиса на мобильных устройствах. 10 марта Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России за невыполнение требования об удалении материалов с запрещенной информацией. Ранее он потребовал от Twitter удалить более 4,1 тыс. выявленных с 2017 г. запрещенных материалов, из которых 3,1 тыс. материалов с детской порнографией, а также пронаркотический контент.

В марте в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Штраф на 4 млн руб. получила компания Google из-за отказа удалить запрещенную информацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных