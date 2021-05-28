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Россияне потратили 700 млн рублей на путевки в детские лагеря с кешбэком

Ведомости

Россияне приобрели 21 тыс. путевок в детские летние лагеря с кешбэком на сумму 700 млн руб. за первые три дня действия акции, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«За первые три дня работы программы детского кешбэка родители уже купили 21 тысячу путевок для своих детей. Интерес к программе большой – первая путевка была куплена на первых минутах старта продаж. Всего на текущий момент путевок приобретено на 700 млн рублей», – сказала Догузова. В ближайшие дни им вернется 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб.

Средняя стоимость приобретенных путевок составила 33 тыс. руб. Программа детского туристического кешбэка стартовала в ночь с 24 на 25 мая. Приобрести путевки можно до 31 августа. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября. Путевка должна быть оплачена банковской картой «Мир», рассказала глава ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству продлить до конца 2021 г. программу возмещения части стоимости туров для всех граждан, предусмотрев при этом в период летних каникул возмещение 50% стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей. Правительство выделит на реализацию программы 5 млрд руб., сообщал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее по теме: Правительство утвердило правила возврата денег за детский отдых
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных