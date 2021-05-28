Россияне потратили 700 млн рублей на путевки в детские лагеря с кешбэком
Россияне приобрели 21 тыс. путевок в детские летние лагеря с кешбэком на сумму 700 млн руб. за первые три дня действия акции, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
«За первые три дня работы программы детского кешбэка родители уже купили 21 тысячу путевок для своих детей. Интерес к программе большой – первая путевка была куплена на первых минутах старта продаж. Всего на текущий момент путевок приобретено на 700 млн рублей», – сказала Догузова. В ближайшие дни им вернется 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб.
Средняя стоимость приобретенных путевок составила 33 тыс. руб. Программа детского туристического кешбэка стартовала в ночь с 24 на 25 мая. Приобрести путевки можно до 31 августа. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября. Путевка должна быть оплачена банковской картой «Мир», рассказала глава ведомства.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству продлить до конца 2021 г. программу возмещения части стоимости туров для всех граждан, предусмотрев при этом в период летних каникул возмещение 50% стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей. Правительство выделит на реализацию программы 5 млрд руб., сообщал премьер-министр Михаил Мишустин.