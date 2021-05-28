Россияне потратили 700 млн рублей на путевки в детские лагеря с кешбэком

«За первые три дня работы программы детского кешбэка родители уже купили 21 тысячу путевок для своих детей. Интерес к программе большой – первая путевка была куплена на первых минутах старта продаж. Всего на текущий момент путевок приобретено на 700 млн рублей», – сказала Догузова. В ближайшие дни им вернется 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб.